Pantelleria: posa pietra della scuola ‘Almanza’, è la prima della gestione Cerami

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, con grande soddisfazione comunica che in data 30.06.2020 si è svolta a Pantelleria la cerimonia della “Posa della prima Pietra” del nuovo Istituto scolastico superiore “Almanza”, organizzata insieme con il sindaco di Pantelleria. Erano presenti il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, e in rappresentanza della Regione siciliana Mimmo Turano, nella veste anche di ex Presidente della Provincia regionale di Trapani che aveva avviato l’iter per il progetto di finanziamento della costruzione della scuola destinata ad eliminare il disagio del doppio turno delle lezioni.

L’istituzione scolastica era rappresentata dal dirigente scolastico dr. Pavia che ha seguito tutto il percorso del progetto insieme ai tecnici e funzionari del LCC di Trapani che non si sono risparmiati in questi lunghi anni di lavoro. Il progetto di realizzazione dell’I.T.C. e Magistrale di Pantelleria, avviato nel 2011, è stato approvato nel 2014 e ammesso a finanziamento da parte del MIUR con D.M. n. 607 del 08.08.2017 per l’importo complessivo di €.4.600.000,00. Eseguite tutte le procedure tecnico-burocratiche e l’espletamento della gara d’appalto da parte dell’UREGA, in data 8.06.2020 è stato firmato finalmente il contratto con l’impresa esecutrice dei lavori, Ditta CELI Energia di Santa Ninfa per l’importo dei lavori riguardanti il 1° stralcio funzionale di € 2.525.758,42.

“Si tratta della prima scuola che viene costruita sotto la mis gestione commissariale, anche se dopo un iter piuttosto lungo, dovuto anche al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e mi auguro – fa sapere Cerami – che la cerimonia svoltasi per posare simbolicamente la prima pietra possa inaugurare una stagione di realizzazione di opere pubbliche in un territorio, come quello trapanese, che ha necessità di vedere realizzate ancora molte iniziative intraprese nel campo della viabilità e dell’edilizia scolastica, che avranno un impatto sicuramente positivo sull’economia provinciale. Oggi è stato raggiunto un bel risultato per Pantelleria ma anche per tutta la Provincia, con l’augurio che, grazie alla collaborazione delle Istituzioni nazionali e regionali che dovranno rendere disponibili i necessari finanziamenti, e dei sindaci, dei dirigenti scolastici e del mondo della scuola in generale, sarà possibile consegnare entro la fine del mio mandato alla comunità amministrata altre scuole non solo in immobili di proprietà del Libero Consorzio ma anche accoglienti e sicure”.