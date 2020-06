Dati Coronavirus 30 giugno: 142 nuovi casi ma aumentano i tamponi

Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus fornito dal Ministero della Salute e aggiornato ad oggi, 30 giugno 2020. Sono 142 oggi i nuovi contagiati, di cui 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%. Il numero totale dei casi sale così a 240.578.

I deceduti oggi sono 23. I guariti superano quota 190mila. L’aumento nelle ultime 24 ore è di 1.052 unità, che porta il totale a 190.248. Diminuiscono di 3 unità oggi i pazienti in terapia intensiva che quindi diventano 93, i ricoverati con sintomi sono 1.090, 14.380 le persone in isolamento domiciliare e 15.563 gli attualmente positivi, 933 in meno di ieri.

I tamponi sono in aumento a 48.273. Un dato allarmante è quello dei medici morti con Coronavirus: sono 171.

In Sicilia si segna un totale di 128 casi attuali.