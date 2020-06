Coronavirus nel trapanese, rimane un solo caso positivo

Resta ancora un caso di positività al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di una giovane marsalese asintomatica, che da settimane si trova in isolamento domiciliare obbligato. Tornata a marzo da Bergamo, dopo un tortuoso iter era risultata positiva al tampone. Adesso, è in attesa di negativizzazione. Per il resto, si conferma il quadro dei giorni precedenti, da cui non risulta nessun ricovero e nessun nuovo caso di positività al Covid-19, nemmeno tra coloro che sono rientrati dal Nord Italia.

Il bilancio dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani resta dunque fermo a 131 casi, con 125 guarigioni, 5 decessi e un isolamento domiciliare ancora in corso.

Sale ulteriormente il numero dei tamponi complessivamente effettuati (15.451), così come quello dei test sierologici condotti sul personale sanitario 8.531