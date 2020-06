Coronavirus nel trapanese: resta un caso positivo in isolamento domiciliare

L’ultimo aggiornamento dell’Asp conferma il quadro generale dei contagi in provincia di Trapani. Resta infatti un solo caso in tutto il territorio trapanese, relativo alla giovane marsalese asintomatica che dopo un lungo e tortuoso iter è risultata positiva al Covid-19 e da settimane si trova in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di completa negativizzazione. Nessun nuovo caso è emerso nel week end in provincia, così come del resto non si è registrato nessun nuovo contagio nelle ultime due settimane.

Alla luce di ciò, il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza epidemiologica resta invariato, con 125 guarigioni e 5 decessi. Sale a 15.273 il numero dei tamponi effettuati, mentre i sono 8.347 i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle varie strutture del territorio trapanese.