Coronavirus 29 giugno: dato deceduti il più basso, in Sicilia 127 casi in totale

Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 29 giugno 2020.

I nuovi casi sono 126 mentre il numero totale dei casi sale così a 240.436. Le vittime sono solo 6 per un totale di 34.744, quello di oggi è il dato più basso dal 28 febbraio. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 (2 meno di ieri) e in totale i guariti sono 305. I tamponi effettuati sono 27.218 nelle ultime 24 ore.

In Sicilia il rapporto contagi tamponi è dello 0,1% quindi oggi su 1.058 tamponi solo uno è risultato positivo portando il totale attuale a 127.