Ecco la doccia che risparmia il 75% di acqua

Il segreto sta nella modalità di fuoriuscita del flusso e, di conseguenza, nel controllo di temperatura e pressione.

Risparmiare è importante. Quando lo si fa per aiutare l’ambiente ancora meglio. La Altered Company, una azienda svedese specializzata in prodotti da casa, sembra aver fatto di questo concetto un mantra. Il gruppo infatti realizza dei prodotti per le abitazioni domestiche con lo scopo di evitare gli sprechi. Diversi anni fa hanno lanciato sul mercato un rubinetto capace di dosare la fuoriuscita di acqua, tanto da ridurne i consumi.

Sulla base dello stesso principio hanno lanciato l’idea di un soffietto da doccia. Il meccanismo sfrutta un sistema che trasforma le gocce di acqua, ingrandendole, in modo da ridurre il tempo necessario per raggiungere il corpo. In questo modo, promette l’azienda di Stoccolma, con una portata di circa 3,8 litri al minuto, si può arrivare a risparmiare fino al 75% di acqua, con evidenti benefici per l’ambiente (oltre che per le bollette).

Il segreto sta nella modalità di fuoriuscita del flusso e, di conseguenza, nel controllo di temperatura e pressione. L’installazione? Un gioco da ragazzi: semplice e veloce. Il soffione sta raggiungendo degli ottimi risultati in termini di interesse su Indiegogo (sono stati raggiunti già fondi per 150 mila euro). Al costo di soli 57 euro è possibile pre ordinarlo con consegna programmata per il prossimo agosto.