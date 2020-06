A bordo degli aerei si potranno portare solo borse e zaini. Stop a bagagli a mano

Da oggi possiamo dire addio ai bagagli a mano sugli aerei. Per contrastare la diffusione del Covid-19, il Ministero della Salute ha preso questa decisione: si potranno portare a bordo solo le borse o gli zaini da sistemare nello spazio sottostante il sedile di fronte al proprio. I trolley, quindi, dovranno essere imbarcati. In pratica non è consentito l’utilizzo della cappelliere, molto comode quando si viaggia con valigie poco capienti.

L’Enac ha diffuso tutte le misure da rispettare a bordo e negli aeroporti. La temperatura verrà misurata all’ingresso dell’aerostazione: se supera i 37,5 non si potrà partire. I passeggeri, inoltre, dovranno fornire un’autocertificazione dove viene sottolineato che non hanno avuto contatti con persone risultate positive al tampone nei due giorni precedenti la partenza. In più, dovranno comunicare alle Autorità sanitaria territoriale competente se si sono presentati sintomi negli 8 giorni successivi lo sbarco: in questo modo si potranno tracciare i contatti e limitare la diffusione del virus. Ovviamente, si dovrà rispettare la distanza sociale.

Il Mistero della Salute ha fornito un modello che ogni passeggero deve compilare prima di prendere l’aero, in modo da garantire la massima sicurezza in volo.