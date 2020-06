Dati Coronavirus 26 giugno: 259 nuovi casi, focolai in tre regioni

Il Ministero della Salute fornisce i nuovi dati dell’emergenza Coronavirus così come abbiamo detto ieri. Gli ultimi aggiornati ad oggi, 26 giugno 2020.

Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi in Italia e i morti sono 30. La Lombardia conta 156 nuovi casi.

Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, quello dei deceduti è pari a 34.708, il numero di guariti è salito a 187.615 con un incremento di 890, il numero di ricoverati con sintomi è pari a 1.386 (-129 su ieri), quello dei ricoverati in terapia intensiva è 105 (+2 su ieri), quello delle persone in isolamento domiciliare 16.177 (-508 su ieri).

Le regioni con 0 casi sono oggi Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

Il quadro generale dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (dall’ 8 al 21 giugno) di 5.98 casi per 100.000 abitanti, fa sapere l’Istituto Superiore della Sanità. Ma il Ministero invita alla cautela visti i tre focolai che hanno portato un indice Rt superiore a 1 in tre regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio.