Al Comune di Marsala la raccolta firme per il referendum sul recesso dell’Italia dall’UE

La Segreteria Generale del Comune di Marsala, diretta da Bernardo Triolo, comunica che il Comitato Promotore LIBERA L’EUROPA – UEXIT ha fatto pervenire nell’Ufficio di competenza i moduli per la raccolta delle firme per il progetto di iniziativa popolare dal titolo “Indizione di un referendum di indirizzo sul recesso dello Stato dall’Unione Europea”.

A tal fine, si rende noto che presso lo stesso Ufficio di Segreteria sito al primo piano del Palazzo Municipale, in via Garibaldi, le firme dei cittadini – muniti di valido documento di riconoscimento – potranno essere raccolte ed autenticate fino alla data del prossimo 23 Dicembre. Orari di ricevimento: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; Martedì e Giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 15 alle 17.