Rodriquez (M5S) chiede all’amministrazione di Marsala di attingere ai fondi per l’edilizia scolastica

Con una nota inviata la sindaco di Marsala e al presidente del Consiglio comunale, Aldo Fulvio Rodriquez Consigliere comunale eletto del Movimento Cinque Stelle, interviene sull’adeguamento delle aule in vista della ripresa autunnale delle attività scolastiche.



“…al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio sanitario da Covid-19, – afferma l’esponente pentastellato -, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge.

Considerato che le Istituzioni Scolastiche sono in attesa delle imminenti linee guida ministeriali per il rientro in sicurezza a settembre al fine di conoscere nel dettaglio il numero massimo di alunni per aula, l’utilizzo degli spazi, il tempo scuola settimanale e l’organizzazione oraria;

ATTESO CHE,

nella definizione degli interventi da eseguire per garantire il distanziamento e l’adeguatezza degli spazi fisici, le scuole dovranno tener conto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 che incardina in capo agli Enti Locali, in quanto proprietari degli immobili, competenze afferenti alla manutenzione degli edifici e degli impianti”. Il consigliere chiede all’amministrazione se “…ha già avviato la procedura di registrazione al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’avviso pubblico di prossima emanazione per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19”.