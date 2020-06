Evasione dai domiciliari, due arresti a Castelvetrano

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelvetrano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione Giovanni Inzerillo. Il giovane castelvetranese già arrestato il giorno prima per aver commesso lo stesso reato, si è nuovamente allontanato in modo arbitrario ed in meno di ventiquattro ore dalla propria abitazione. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Inzerillo è stato associato presso la Casa Circondariale “Piero Cerulli” di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.

Alle prime luci dell’alba di ieri, è stata invece arrestata, sempre in flagranza di reato per evasione, la 22enne Maria Aurora Campanella. Sottoposta al regime degli arresti domiciliari, la giovane donna è stata sorpresa mentre si aggirava per le vie cittadine a bordo di un’autovettura. La stessa, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.