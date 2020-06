Coronavirus nel trapanese, dati invariati. Sale ancora il numero dei tamponi

Nulla di nuovo sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, l’unica variazione riguarda il numero dei tamponi, che dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati 14.617, mentre i test sierologici sono stati 8.113.

Restano in isolamento domiciliare obbligato le due giovani marsalesi asintomatiche, risultate positive ai tamponi di ritorno dalla Lombardia. Si attende la negativizzazione per poterle considerare completamente guarite.

Il bilancio complessivo aggiornato ad oggi dall’Asp conferma i numeri degli ultimi giorni: con 124 guariti, 5 deceduti, 0 ricoverati e 2 positivi in isolamento.

Nel frattempo continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (che fino a ieri indicava 5 positivi in provincia di Trapani contro i 2 dell’Asp) è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.