Marsala e lo spot del Distretto, D’Alì risponde alla Adamo: “Attendiamo che il Comune completi l’iter”

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale risponde alla nota diramata qualche giorno fa da Giulia Adamo, a proposito dello spazio riservato a Marsala all’interno dello spot promozionale del territorio. Il presidente del Distretto Rosalia D’Alì ha precisato a riguardo: «Il Distretto ha dato priorità e visibilità a quei Comuni che hanno creduto da subito al progetto di Destinazione. Il progetto è un’iniziativa aperta e il Comune di Marsala ha dimostrato disponibilità e interesse, quindi non appena definirà l’iter burocratico-amministrativo senz’altro ci sarà la possibilità di promuovere Marsala con il contributo dello stesso Comune. Il Distretto attende con piacere di poter allargare la promozione anche a Marsala. Stiamo lavorando su un progetto di creazione e promozione della Destinazione aperto a tutti i Comuni della Sicilia Occidentale, anche a chi non ha ancora aderito all’accordo di collaborazione. Questo è un progetto di sistema per far crescere tutto il territorio e non per fomentare lotte intestine e campanilismi vari. A chi si interroga sulla bontà del progetto dico soltanto che daremo risposte con numeri e risultati che sono già entusiasmanti. Auspichiamo che il progetto possa coinvolgere sempre più Comuni perché siamo consapevoli che se saremo tutti uniti in un’azione sinergica potremo raggiungere sempre maggiore visibilità e dare valore alla nostra Destinazione».