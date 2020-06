Coronavirus nel trapanese, nessuna variazione. Attesa per la guarigione delle due giovani di Marsala

Sono ancora 2 i positivi in provincia di Trapani. Al netto di decessi e guarigioni non si registra alcuna variazione sul fronte dei contagi rispetto al Covid-19.

I due casi in questione, come si ricorderà, sono entrambi riferibili alla comunità di Marsala. Si tratta di due giovani donne, entrambe asintomatiche, di ritorno dalla Lombardia in periodi diversi (una a marzo, l’altra a maggio). Tutte e due sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio, in attesa di completa negativizzazione. Stabile il bilancio dei guariti (124) e dei decessi (5).

Sale ulteriormente il numero dei tamponi effettuati (14.461), così come quello dei test sierologici sul personale sanitario (7.815) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Nel frattempo, continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.