Anche a Mazara del Vallo continuano le operazioni di pulizia straordinaria. Le squadre di operai supportate dal contributo dei cantieri di servizio stanno procedendo alla pulizia della spiaggia di Tonnarella, con annessa rimozione della sabbia dai margini della carreggiata e sui marciapiedi. Le altre squadre sono impegnate nella pulizia del lungomare Fata Morgana fino ad arrivare al Porto nuovo. Interessate anche la via Castelvetrano e la via Potenza. Già completate invece la via Luigi Vaccara e la via San Pietro.





“Volevo ringraziare tutti gli operai per l’impegno profuso in questo particolare momento di ripresa che si presenta impegnativo – afferma il sindaco -. Come ho già annunciato, garantiremo per tutta l’estate l’assidua pulizia della spiaggia al fine di assicurare un pieno utilizzo di tutto il litorale. Non ci fermiamo, andiamo avanti nella nostra azione di salvaguardia del nostro territorio».