VisitPetrosino, il sito promuove i pacchetti-vacanza delle attività locali

In vista della prossima stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Petrosino intende promuovere l’offerta turistica del territorio attraverso una mirata pubblicizzazione sul portale internet comunale “VisitPetrosino” di specifici pacchetti vacanza che garantiscano il rispetto di tutte le misure anti-Coronavirus. Nel dettaglio, all’interno del portale verrà realizzata un’apposita sezione denominata “Vacanza a misura di covid”, dove verranno inseriti tutti i pacchetti e le offerte pervenute dagli operatori turistici del territorio.

L’iniziativa è rivolta alle strutture ricettive (hotel, b&b, camping, affittacamere, case vacanza), attività della ristorazione (ristorante, pizzerie, bar, rosticcerie), attività immobiliari, cantine, strutture sportive, stabilimenti balneari, etc. che abbiano sede sul territorio comunale di Petrosino. Possono aderire all’iniziativa anche le agenzie di viaggi e tour operator che non abbiano sede a Petrosino ma che promuovano pacchetti turistici che includano tappe e pernottamenti in strutture del territorio comunale. Chi fosse interessato a promuovere le proprie offerte/pacchetti turistici sul portale “VisitPetrosino” dovrà far pervenire al Comune tutte le informazioni necessarie per l’inserimento nel sito delle offerte. A tal proposito è stato pubblicato un avviso ad hoc sulla homepage del sito internet dell’Ente.

“Si tratta di un’altra iniziativa che fa parte di una serie di altre novità frutto del lavoro fatto nei tavoli tematici delle scorse settimane tra i nostri esperti e le varie categorie produttive – afferma il sindaco Gaspare Giacalone -. Anche in questo caso si tratta di introdurre cambiamenti sostanziali dopo quello che è successo durante la fase di emergenza della pandemia. In pratica vogliamo, innanzitutto, mettere insieme le varie offerte delle strutture ricettive (hotel, b&b, camping, affittacamere, case vacanza), delle attività della ristorazione (ristorante, pizzerie, bar, rosticcerie), delle attività immobiliari, delle cantine, delle strutture sportive, degli stabilimenti balneari, etc. che abbiano sede sul territorio comunale di Petrosino. Poi il passo successivo è organizzare un pacchetto turistico e metterlo in rete, online. Il comune offre gratuitamente lo spazio sul portale VisitPetrosino e la piattaforma dove i turisti o visitatori possono prenotare o acquistare”.