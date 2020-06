Coronavirus nel trapanese: fermo a 2 il numero dei positivi

Oggi, come ieri, sono 2 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta sempre delle due giovani donne marsalesi, entrambe asintomatiche, risultate positive al Covid-19 di rientro dalla Lombardia (una a marzo, l’altra a maggio). Si trovano entrambe in isolamento domiciliare presso la propria abitazione di residenza.

Sale a 13.685 il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Sono invece 7611 i test sierologici condotti sul personale sanitario.

Stabile il numero dei ricoveri (0), dei decessi (5) e dei guariti (124), mentre continua, da parte dell’Asp, l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.