Coronavirus nel trapanese, altra guarigione a Mazara. Restano due casi a Marsala

Scende a 2 il totale dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi (5) e guarigioni (124). Si tratta in entrambi i casi di due donne marsalesi, asintomatiche, risultate positive al tampone di rientro dalla Lombardia e da alcune settimane in isolamento domiciliare obbligato presso le rispettive abitazioni.

E’ invece definitivamente guarita la donna mazarese che era risultata positiva a Messina, dove lavorava presso una struttura sanitaria. Rientrata presso il proprio domicilio e posta in isolamento obbligato assieme al marito, è adesso completamente negativizzata.

Sale il numero totale dei tamponi effettuati sul territorio trapanese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. In tutto sono 13.689 i soggetti sottoposti al test, mentre gli esami sierologici sono stati condotti su 7589 unità del personale sanitario locale.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.