Secondo tampone negativo per il mazarese ricoverato a Sciacca

Anche il secondo tampone è risultato negativo. Sospiro di sollievo per il mazarese ricoverato a Sciacca dallo scorso 10 giugno. L’uomo era stato trasferito presso la struttura sanitaria saccense per problemi legati alla sua disabilità, ma – da protocollo – è stato sottoposto a tampone. Inizialmente era risultato positivo, mentre l’esito dei due tamponi successivi è stato diverso. Conseguentemente, per quanto riguarda il Coronavirus, può essere considerato guarito. Lo stesso soggetto era stato ricoverato il 22 marzo a Messina e, anche in questo caso, era risultato inizialmente positivo al Covid. Dopo la negativizzazione era tornato presso il proprio domicilio a Mazara.

Nella città del Satiro, dunque, resta soltanto un caso di positività al Coronavirus, riferibile alla donna che lavorava presso una struttura sanitaria a Messina e che si trova adesso in isolamento domestico obbligatorio nella propria abitazione.

In totale, si confermano tre i casi in provincia di Trapani (1 a Mazara, 2 a Marsala).