Maestre a scuola: come prendere la laurea quando si lavora

Fino a qualche anno fa per fare la maestra era sufficiente un diploma di scuola magistrale: tutt’altra musica oggi! È necessaria una laurea in scienze della formazione. Ovviamente, sono tantissime le maestre che ancora devono regolarizzare la loro posizione, avendo iniziato a lavorare dopo la scuola. Come fare a laurearsi ora, con un lavoro e magari anche una famiglia?

Diciamo subito che laurearsi lavorando è possibile, la prima domanda che dobbiamo porci è se preferiamo un corso di laurea in scienze della formazione online o in presenza. Ovviamente, optare per un’Università Telematica riconosciuta dal Miur come Unicusano potrebbe nettamente semplificarci la vita! Se trascorriamo l’intera giornata sul posto di lavoro, seguire le lezioni in ateneo può diventare davvero impossibile, come andare al ricevimento dei professori, poi studiare e sostenere gli esami con una concentrazione davvero limitata data la fatica di tutto il giorno. La laurea online ci viene incontro, permettendoci di organizzare il proprio percorso di studi a seconda del tempo che si ha a disposizione.

Vantaggi della laurea online

Flessibilità. Senza dubbio è la prima cosa che fa propendere verso lo studio online è proprio il fatto che siamo noi a decidere quando e dove seguire le lezioni, se vogliamo seguirle di nuovo – rimarranno caricate sul nostro profilo – e quando studiare. A differenza degli atenei tradizionali possiamo seguire lezioni 365 giorni l’anno, anche concentrandole in alcune giornate. In genere è previsto un appello d’esame a bimestre e non si concentra tutto il carico in 2 sessioni d’esame all’anno. Il materiale didattico verrà messo a disposizione dalla piattaforma dell’università, senza dover impiegare tempo e denaro nella ricerca e nell’acquisto dei libri di testo. Si può usufruire di un servizio di tutoraggio, didattico e non, così da affrontare l’intero corso di studi con facilità. I docenti possono essere contattati online e non è necessario trovare una giornata per recarsi al ricevimento.

Ovviamente, ci si dovrà recare in sede per sostenere gli esami, ma il resto del tempo dello studio non è vincolato a nessun obbligo di spazi e orari.

Scegliere un’università Telematica può essere davvero la soluzione anche per l’ampia offerta formativa: si può studiare non solo per la laurea, ma anche per master specifici, che possono essere utili per affrontare problemi lavorativi – nella scuola tra DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali) ce ne possono essere davvero molti. Per questo possiamo trovare davvero tutto quello che stiamo cercando con pochi clic, senza test di ammissione o senza riorganizzare completamente la nostra vita.

Insomma, l’università telematica permette così di assicurarsi una formazione di alto livello, scegliendo il momento della giornata in cui seguire le lezioni e studiare le dispense fornite dai professori. In questo modo, un qualunque lavoratore può finalmente organizzare la propria giornata sulla base delle esigenze di studio, senza dover in alcun modo rinunciare alla buona qualità della sua formazione universitaria. In questo senso, finalmente laurearsi lavorando è possibile, grazie alle numerose offerte formative delle università telematiche italiane.