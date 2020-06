Per i 60 anni della SEGA torna il mitico Game Gear

L’azienda giapponese festeggia il suo sessantesimo anniversario lanciando una nuova versione del mitico Game Gear

Per tutti i fan dei videogame SEGA c’è una bella notizia in arrivo. Dopo il lancio del SEGA Mega Drive Mini lo scorso settembre, ora la casa giapponese ha deciso di festeggiare il suo sessantesimo anniversario riportando sul mercato un’altra console cult: il Game Gear.

Si chiamerà Game Gear Micro e sarà poco più grande di una carta di credito. Sarà disponibile in quattro colori e ogni versione avrà caricati quattro videogiochi diversi. Il lancio è previsto per il prossimo 6 ottobre, al momento sarà disponibile solo per il mercato giapponese ad un costo di 4980 yen (circa 40 euro). Ecco i giochi scelti per le nuove consolle:

Game Gear Micro Nero

Sonic The Hedgehog

Out Run

Royal Stone

Puyo Puyo Tsu

Game Gear Micro Azzurro

Sonic & Tails

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken

Game Gear Micro Giallo

Shining Force

Shining Force II

Shining Force Final Conflict

Nazo Puyo Arle no Roux

Game Gear Rosso

Megami Tensei Gaiden Last Bible

Megami Tensei Gaiden Last Bible Special

The G.G. Shinobi

Columns