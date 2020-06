“George Floyd Challenge”, sui social spunta la sfida vergognosa

Mentre negli Stati Uniti regna il caos a causa della proteste portate avanti dalla popolazione dopo l’omicidio di un afroamericano di nome George Floyd per mano di un poliziotto di Minneapolis, qualcuno ha pensato bene di lanciare un nuova sfida social ispirata proprio a questa terribile vicenda.

Stiamo parlando della cosiddetta “George Floyd Challenge”, un gioco lanciato da qualcuno che ha invitato poi altri utenti a imitarlo e a postare le foto del risultato, per poi invitare altre persone a partecipare, creando così una catena infinita, come tutte le challenge sui social. La differenza è che questa, oltre che stupida, è ignobile: per partecipare, due ragazzi devono simulare l’arresto e la morte di George Floyd. In sostanza, uno impersona l’agente Derek Chauvin mentre tiene il ginocchio premuto sul collo dell’altro partecipante. Il tutto viene documentato con una foto dove chi interpreta il poliziotto sorride beffardo verso l’obiettivo.

Questa challenge ha scatenato l’indignazione del web e in tanti stanno segnalando gli utenti che vi partecipano, in quanto la sfida viene considerata come l’ennesimo atto di razzismo nei confronti degli afroamericani, nonché una disgustosa mancanza di rispetto verso la tragica morte di un uomo. La sfida ha preso piede in particolar modo su Twitter e sembra che siano soprattutto giovani bianchi americani a partecipare. L’augurio delle tantissime persone che condannano questo stupido gioco è che le piattaforme social rimuovano questi contenuti deplorevoli al più presto.