Vostro figlio va male in matematica? Fategli studiare musica

La musica fa bene, allo spirito come al nostro cervello, e migliorerebbe il rendimento scolastico. A dirlo uno studio condotto su oltre 112mila studenti della Columbia Britannica, la provincia più occidentale del Canada. Studiare musica potrebbe venire in soccorso a tutti quei genitori alle prese con i figli che mal sopportano, in particolare modo, la matematica e viceversa.

Secondo i risultati della ricerca dell’American Psychological Association, la musica produrrebbe benefici scolastici evidenti. La matematica tra tutte, ‘terra ostile’ per molti, diverrebbe di più facile comprensione in tutti coloro che si dedicano a qualche studio musicale. I ragazzi che, almeno una volta, avevano preso lezione di musica, o avevano partecipato ad un coro, avevano ottenuto punteggi migliori in almeno altre tre materie: matematica, scienze ed inglese.

Per imparare a suonare uno strumento, infatti, sono richieste alcune specifiche abilità in grado di accrescere la capacità cognitiva, come la lettura delle note ed il solfeggio (coordinazione occhio-mano-mente). Viene inoltre incoraggiata la disciplina e lo spirito di squadra, per chi suona in gruppi o canta nei cori, valori essenziali anche a scuola.