Gli errori che non fanno bene alla batteria dello smartphone

Dalla luminosità adattiva ai cicli di ricarica: tutti i ‘trucchi’ per non danneggiare la batteria del cellulare

Come abbiamo visto, avere la batteria carica per tutta la giornata è un cruccio di molte persone. Non sempre difatti è possibile avere una presa a portata di caricabatterie, così come non sempre si riesce ad arrivare a fine giornata con il proprio smartphone carico. Un trucco per ricaricare velocemente la batteria, era quello di farlo tenendo la modalità aereo attiva: la piccola accortezza garantisce una ricarica veloce nel minor tempo possibile. Ma ci sono altrettante “piccole accortezze” che invece, al contrario, potrebbero minare la durata della stessa.

Le batterie a litio, presenti nella maggior parte dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, hanno, difatti, un ciclo di vita preciso che va man mano esaurendosi dopo le 300-400 ricariche. Ecco alcuni errori da evitare se non si vuole danneggiare la batteria del proprio smartphone.

1.Ricariche più brevi e continue permettono di salvaguardare la salute della batteria. Non lasciare che il telefonino si scarichi completamente fino allo 0%: meglio attaccarlo alla corrente quando ha il 20% di autonomia e staccarlo quando arriva all’80%.

2. Utilizzare prese, cavi e accessori originali, per evitare eventuali sbalzi di corrente.

3. Tenere il proprio smartphone in un luogo fresco, lontano da fonti di calore che potrebbero surriscaldare (e danneggiare) la pila.

4. Tenere la luminosità dello schermo il più bassa possibile, meglio se si importa la ‘luminosità adattiva‘: questo trucco aumenterà l’autonomia della batteria di molto.

5.Disattivare tutte le funzioni che non vengono utilizzate nell’immediato. Il Bluetooth ad esempio, se non si usa meglio spegnerlo, lo stesso vale per il GPS o il Wi-Fi: meglio attivarle solo quando servono realmente.