Coronavirus nel trapanese: situazione stabile, smentiti nuovi casi

Sono sempre 5 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Questa la distribuzione territoriale: Castelvetrano 2; Calatafimi-Segesta 1; Marsala 1; Mazara del Vallo 1.

Non trova dunque conferme la notizia, circolata ieri mattina, riguardo un secondo caso di positività a Marsala, al di là di quello riguardante il giovane asintomatico rientrato dal veronese, imprudentemente uscito di casa e poi risultato positivo al tampone. Nella giornata di ieri si era diffusa la voce di un ulteriore caso a San Vito Lo Capo: anche in questo caso, però, si è trattato di un falso allarme.

Per quanto riguarda le altre situazioni, sono sempre 2 i casi a Castelvetrano: uno al Covid hotel San Paolo a Palermo, il secondo (in realtà, una donna) in isolamento domiciliare di ritorno dalle Marche. Il caso di Calatafimi Segesta, come si ricorderà in circostanze singolari: il paziente in questione, ricoverato a Villa Maria Eleonora, ha contratto la malattia presso la struttura sanitaria palermitana. Successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine al domicilio in attesa di completa negativizzazione.

Infine, il caso di Mazara del Vallo: si tratta di un soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. Si tratta di una donna, che lavorava presso una struttura sanitaria a Messina.

Per ognuno di loro, prosegue l’attività di monitoraggio da parte dell’Asp di Trapani.

Complessivamente, i pazienti in isolamento domiciliare obbligato sono 4. Stabili i decessi (5) e le guarigioni (119).

I tamponi effettuati sono, in totale, 10.139. I test sierologici condotti sul personale sanitario sono invece 5.673.