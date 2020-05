Lungomare Marsala: domenica ampliata fino ai Canottieri l’area pedonale

La notevole affluenza di cittadini e famiglie, podisti, bambini con monopattini e bici, ha confermato la valida scelta dell’Amministrazione comunale di Marsala di riproporre – per il quarto anno consecutivo – l‘isola pedonale lungo un tratto del Litorale antistante il Monumento ai Mille. Così, il successo della prima domenica di chiusura al traffico della zona interessata, ha accelerato la decisione della Giunta Municipale di ampliare il tratto chiuso al traffico veicolare.

“Avevamo già valutato l’estensione dell’isola pedonale – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – e il positivo riscontro della cittadinanza è un segnale che avvalora la scelta ambientalista. In più, coerentemente con le prescrizioni governative, offriamo maggiori spazi di distanziamento interpersonale per muoversi in sicurezza, indossando la mascherina”.

Il nuovo tratto pedonale che si aggiunge a quello esistente è compreso tra viale Isonzo e via Capitano Falco, con un’area di chiusura alla circolazione veicolare che – complessivamente – dal Parcheggio comunale ex Salato giunge fino al Circolo Canottieri. Ampliato anche l’orario di chiusura al traffico, ora compreso tra le ore 16:00 e le 20:30 di Domeniche e Festivi, sia di Maggio che del prossimo mese di Giugno.