Il Pd di Erice elegge il proprio segretario comunale

Il giorno 23 maggio alle ore 18.30 nelle modalità consentite dall’attuale situazione emergenziale (video conferenza), nel rispetto delle disposizioni governative e regionali, si terrà il Congresso del Circolo di Erice del Partito Democratico.



“Il Partito Democratico con questa modalità si rende protagonista sul territorio di una ripartenza anche in termini di prospettiva politica, al fine di assicurare alla Città di Erice uno spazio di discussione e confronto con la cittadinanza tutta, per una ripartenza efficace e che si speri garantisca il ripristino del tessuto socio- economico mortificato dal periodo lungo del lockdown _ afferma una nota stampa -. Auspicando che questo momento democratico serva a garantire nuove proposte e nuova speranza per il territorio e per i suoi cittadini con il rinnovo degli organismi di rappresentanza ad iniziare dall’elezione del Segretario del Circolo di Erice del PD e di conseguenza con l’individuazione della segreteria che affiancherà il neo- eletto segretario con il sostegno del direttivo locale e degli iscritti del Partito Democratico”.