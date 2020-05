Coronavirus nel trapanese: situazione stabile per il quarto giorno consecutivo

Non è ancora stato dichiarato guarito il castelvetranese positivo al Covid-19, che si trova ancora in isolamento domiciliare, in attesa di completa negativizzazione. Al netto di decessi e guarigioni, resta l’unico caso di positività in provincia di Trapani allo stato attuale. Conseguentemente, rimane invariato il numero dei deceduti (5), dei guariti (119) e dei ricoverati (0).

Sale a 8.483 il numero di tamponi effettuati nel trapanese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono 5.003.

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.