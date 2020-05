Marsala: Porta Nuova “libera”, via i giardini. IL VIDEO

I giardini di Porta Nuova, voluti dall’allora sindaco Giulia Adamo, hanno lasciato definitivamente Piazza della Vittoria. Per anni dibattito che ha regnato sovrano in Città, per alcuni definito “un salotto buono” ma per tantissimi altri semplicemente “un obbrobrio”, i giardini di Porta Nuova, a Marsala, sono stati definitivamente smantellati per fare spazio al nuovo look al fine di rendere più decorosa l’area.

Ciò grazie ad un progetto portato a casa dall’attuale Amministrazione Di Girolamo. Ed è proprio il sindaco, sui Social, a diffondere il video di Porta Nuova “libera”:

https://www.facebook.com/digirolamoalberto/videos/1347091249013265/