Villabuona (PD): “verificare di quali aiuti ha realmente bisogno il settore turistico”

“Il settore del turismo è tra i più colpiti da questa crisi, molti albergatori hanno già annunciato che quest’anno non apriranno anche nella nostra provincia.

Essendo convinti che le proposte si elaborano dopo aver ascoltato, insieme a Carmelo Miceli deputato della nostra provincia, Antonio Ferrante dirigente regionale del Pd e con il supporto del Dott. Manzillo virologo del Cotugno di Napoli e di Paolo Salerno esperto del settore turistico, abbiamo aperto un tavolo di confronto con gli operatori.

Abbiamo riscontrato una partecipazione superiore alla nostre aspettative – ha detto Valentina Villabuona che rappresenta le posizioni politiche de- “La terza Via” del PD -. È evidente che nessuno ha la soluzione in tasca, ma iniziare un percorso per verificare di quali aiuti ha realmente bisogno il settore turistico e di come poterlo far ripartire in sicurezza è fondamentale, tenendo conto che ci vuole una proposta che riguardi tutto il territorio e che bilanci le esigenze di rilancio e la sicurezza per i lavoratori e i turisti.

Nei prossimi giorni avremo modo di approfondire ancora al fine di elaborare una proposta, verificando anche quali aiuti arriveranno per il rilancio del settore nel prossimo decreto”.

