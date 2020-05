Febbri sospette a Marsala, ambulanze del 118 in azione

Nonostante i dati sull’emergenza epidemiologica siano in costante miglioramento nel territorio trapanese e Marsala abbia da giorni raggiunto quota 0 contagi, il rischio di una recrudescenza della pandemia resta sempre presente. Prova ne è l’attività delle ambulanze del 118, che negli ultimi due giorni sono state chiamate a intervenire in diverse aree della città, in assetto anti-Covid, come ci è stato segnalato anche da alcuni lettori. Si tratta di situazioni in cui i soggetti manifestavano alcuni sintomi potenzialmente compatibili con il virus, in particolare una temperatura corporea di 37.5 °C, circostanza che comporta l’obbligo di avvertire, in via precauzionale, il personale sanitario. Ad ognuno di loro è stato somministrato il tampone per verificare eventuali casi di positività al Covid. In alcuni casi, è già appurato che si trattava solo di qualche linea di febbre, in altri si attende ancora l’esito del tampone.

Sebbene le notizie confortanti, pubblicate anche dalla nostra testata, abbiano convinto tanti marsalesi a uscire maggiormente da casa dopo due mesi di disciplinato lockdown, va ricordato che la fase 2, come ripetono continuamente i rappresentanti istituzionali, non comporta un “liberi tutti”, ma l’inizio di un percorso graduale che nel giro di qualche settimane dovrebbe riportarci all’agognata ripresa delle tradizionali attività lavorative e sociali. Vale la pena, dunque, ricordare, che le misure di distanziamento sociale restano ancora in vigore e occorre continuare a rispettarle, evitando assembramenti o situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica.