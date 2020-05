Calcio: incontro tra Comitato tecnico scientifico e Figc sul protocollo per la ripresa

Cruciale il confronto per avere il via libera del governo alla ripartenza del campionato di Serie A

L’incontro tra il Comitato tecnico scientifico della protezione civile e i dirigenti della Federcalcio per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre è stato fissato, riporta l’agenzia Ansa, per giovedì nel primo pomeriggio.

Da questo meeting passa la speranza di vedere ricominciare il campionato di Serie A 2019-20 e, non a caso, la Figc ha fatto slittare il consiglio di venerdì per valutare con una tempistica più lunga l’esito del confronto con il Cts. I club sperano venga rispettato l’iter prospettato sul ritorno agli allenamenti di gruppo, previsto per il 18 maggio, ma occorre una visione comune e concorde sul protocollo per la ripresa in sicurezza.

Nel caso il Cts fornisse il suo assenso, a quel punto il governo non avrebbe più ostacoli a dare il via libera al calcio.

Fonte: gazzetta.it