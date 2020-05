Caos autocertificazioni, ce n’è una per la Sicilia

L’altro giorno abbiamo pubblicato l’autocertificazione, una delle varie esistenti. Da stamattina ne girano diverse, anche se poco cambia l’una dall’altra.

Dal sito governativo fanno avere questa:

Ma ieri ne è uscita una includendo i congiunti:

Adesso è uscita una autodichiarazione valida solo per gli spostamenti in Sicilia. Ed è questa:

Se proprio siete in confusione o ne avete già stampato una, non preoccupatevi: ad un eventuale controllo esibite quella che avete e se non va bene saranno le Forze dell’Ordine a fornire quella corretta.

Ciò che è importante è spostarsi nel rispetto del decreto firmato dal Presidente del Consiglio il 26 aprile scorso e valido da oggi, 4 maggio.