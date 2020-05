Tutti i film e le serie tv di maggio di Netflix

Netflix in questa quarantena forzata si sta superando. Già ad Aprile tante belle novità, ma maggio non sarà da meno. Film e serie tv che accompagneranno questo mese dedicato alla fase due del lockdown.

Tra le novità spiccano sicuramente il film Time after Time con Sophie Turner e la prima stagione di Space Force con Steve Carell e la seconda stagione di Dead to Me con Christina Applegate e Linda Cardellini. Ecco il nutrito elenco delle novità di maggio.

Serie TV

Into the Night (Stagione 1) – dall’1 maggio 2020

Hollywood (Stagione 1)- dall’1 maggio 2020

Felici o quasi (stagione 1)- dall’1 maggio 2020

Reckoning (stagione 1)- dall’1 maggio 2020

Colony (stagione 3 ) – dal 2 maggio 2020

Working’ moms (Stagione 4) – dal 6 maggio 2020

Dead to Me ( stagione 2) – dall’8 maggio 2020

The Eddy (stagione 1) – dall’8 maggio 2020

Valeria (stagione 1) – dall’8 maggio 2020

Bordertown (stagione 3 ) – dall’11 maggio 2020

Skam Italia (stagione 4) – dal 15 maggio 2020

Dérapages – (stagione 1) – dal 15 maggio 2020

Chichipatos – (stagione 1) – dal 15 maggio 2020

Control Z (stagione 1) – dal 22 maggio 2020

Space Force (stagione 1) – dal 29 maggio 2020

Film

Hungover Games: Giochi Mortali – dall’1 maggio 2020

Flags of Our Fathers – dall’1 maggio 2020

L’altra metà – dall’1 maggio 2020

Una serie di sfortunati eventi – dall’1 maggio 2020

Mrs. Serial Killer – dall’1 maggio 2020

Sleepless – Il Giustiziere – dall’1 maggio 2020

Time after Time – dall’1 maggio 2020

Squatters – dall’1 maggio 2020

Tutto può cambiare – dall’1 maggio 2020

La Missy sbagliata – dal 12 maggio 2020

First ladies – dal 20 maggio 2020