Progetto “Tutti insieme da casa”: la Libera Orchestra Popolare esegue Halleluja (VIDEO)

Un’esecuzione a distanza, nel rispetto delle normative Covid-19, per dare attraverso la musica un segnale di fratellanza e solidarietà. La Libera Orchestra Popolare di Marsala, costretta a interrompere le sue tradizionali attività al Centro di Sappusi a causa dell’emergenza epidemiologica, ha voluto lanciare in questo insolito 1° maggio un messaggio di unione, con il progetto “Tutti insieme da casa”. Per l’occasione è stato ripreso il celebre brano “Hallelujah” di Leonard Cohen (interpretato in seguito anche dal compianto Jeff Buckley), con un’esecuzione corale di innegabile impatto emotivo.

La Libera Orchestra Popolare nasce nella primavera di due anni fa dall’iniziativa delle associazioni Amici del Terzo Mondo, Libera e Archè, che hanno utilizzato la musica come occasione di incontro e mescolanza tra generazioni, culture ed etnie diverse. Un progetto che è più volte uscito anche dalle pareti del Centro di Sappusi e che è approdato alle cronache nazionali. Anche stavolta, seppur in una modalità diversa, i numerosi componenti della Libera Orchestra si sono messi in gioco, cantando e accompagnando musicalmente il pezzo. Tutto ciò, naturalmente, nell’auspicio di poter presto riprendere le consuete attività dal vivo.