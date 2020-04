“Marsalesi virtuosi che hanno rispettato le regole”. Nostra intervista con la comandante dei Vigili urbani”

Michela Cupini, comandante della Polizia Municipale di Marsala.

Come è andato il controllo del territorio nel fine settimana dell’appena trascorso 25 aprile?

“Debbo ancora constatare che i marsalesi hanno rispettato tutte le regole previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pensi che in due giorni abbiamo elevato appena due contravvenzioni. I vigili che ho dislocato in servizio sul territorio hanno fermato appena un centinaio di autovetture e tutte erano in regola con le disposizioni”.

Dove andavano il 25 aprile questi nostri concittadini?

“La maggior parte erano in giro perché si recavano al lavoro o stavano tornando a casa. Erano operatori sanitari, dipendenti dell’aeronautica e alcuni volontari che si recavano a portare beni di necessità a casa della persone”.

Quindi marsalesi ancora una volta diligenti?

“E sono convinta che nel prossimo week end sarà lo stesso. Si tratta di un fine settimana tradizionale per i marsalesi. C’è di mezzo il Primo Maggio ma le regole saranno sicuramente rispettate. Noi comunque faremo dei controlli rigidi come per Pasquetta e il 25 Aprile. Avevamo e avremo della pattuglie per controllare la parte sud da Strasatti alla zona dei lidi. La parte nord con la zona dello Stagnone e il Lungomare Salinella. Qui abbiamo fermato diversi pedoni tutti residenti nelle zone limitrofe che prendevano qualche boccata d’aria buona. Alcuni hanno fermato le nostre vetture per comunicarci la loro residenza distante qualche centinaio di metri. Una multa è stata elevata ad una famiglia che posteggiando la vettura davanti a Villa Genna si era messa a correre. Ad un controllo dei documenti da parte dei vigili sono risultati residenti in centro città e quindi sono stati multati”

Questa volta vi siete avvalsi dell’ausilio del drone per controllare dall’alto quello che accadeva in città...

“Si, e lo faremo anche per il Primo Maggio. Dalle immagini abbiamo potuto constatare che nei quartieri popolari di Marsala e nel centro urbano non c’erano pedoni in strada e neppure persone che organizzavano grigliate. Non si è visto alcuna nuvola di fumo“.

Questo sarà l’ultimo fine settimana con le vecchie disposizioni. Dal 4 maggio entrerà in vigore in nuovo Dpcm.

“E noi ci attrezzeremo di conseguenza. Intanto posso dire che nessuno degli esercizi che dovevano restare chiusi ha violato le norme. Le nuove disposizioni che stiamo già studiando prevedono alcuni comportamenti da parte dei cittadini che i Vigili urbani controlleranno che siano rispettati. Io però sono fiduciosa“.