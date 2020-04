Al Parco del Lungomare Boeo cancellati i nomi delle partigiane marsalesi

“Il fiore del partigiano” al Parco del Salato sul Lungomare Col. Maltese di Marsala, questa mattina si è svegliato appassito.

Perchè ignoti hanno coperto con uno spray nero i nomi delle partigiane alla cui memoria è stata dedicata pochi anni fa l’area a verde che si affaccia su Capo Boeo. Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia Meningi sono i nomi delle marsalesi che hanno partecipato alla lotta partigiana per liberare il nostro Paese dal nazismo e dal regime fascista.

Una targa fortemente voluta dall’Anpi e da altre associazioni, ben accolta dall’Amministrazione comunale marsalese.

Inoltre, nel muretto vicino alla targa, campeggia – sempre con la scritta nera – una svastica.

Si spera che presto possa essere rimossa. Un gesto alquanto inquietante se si pensa che qualcuno sia andato appositamente sul posto non solo ad oltraggiare il ricordo delle partigiane e di tutti coloro che persero la vita, ma anche in un momento in cui vigono le regole per contrastare la pendamia da Coronavirus.