Finanziaria Sicilia. Barbagallo: “Dieci milioni per tassisti e noleggio con conducente”

“La commissione Bilancio all’Ars ha dato il via libera ad un emendamento alla legge di stabilità regionale che stanzia 10 milioni di euro per tassisti ed attività di noleggio con conducente“. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico, primo firmatario della proposta.

“Con tutte le imprese ferme ed il turismo in stand-by – aggiunge Bsrbagallo – l’attività di tassisti e noleggio con conducente si é ridotta al lumicino. I dieci milioni di euro – conclude – serviranno ad aiutare i lavoratori privati degli incassi e anche ad acquistare i dispositivi per mettere in sicurezza conducente e passeggeri che serviranno alla ripartenza del servizio”.