Agenda Urbana: la Regione pubblica gli avvisi. Tanti progetti per la Provincia

Un altro passo avanti nella procedura relativa alla progettualità di “Agenda Urbana” che, in provincia, vede assieme i Comuni di Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, con capofila Marsala. La Regione Siciliana, infatti, ha pubblicato gli Avvisi relativi alle 12 Azioni su cui i suddetti Enti presenteranno propri progetti, tutti calati nei rispettivi territori amministrati. In atto, dal report degli avvisi pubblicati ad oggi nel sito dedicato di Euroinfosicilia, si evince che l’Autorità Urbana Marsala “ Sicilia Occidentale” è il raggruppamento con il maggior numero di progetti; mentre riguardo all’importo complessivo (quasi 70 milioni di euro) è secondo solo all’Autorità Urbana “Palermo-Bagheria”.

“Un piazzamento che premia il buon lavoro svolto dalle Amministrazioni – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Tutti ci stiamo adoperando, ed anche ora i nostri tecnici comunali sono al lavoro per sviluppare le singole progettualità. Faremo di tutto per accelerare i tempi e darvi esecutività, tenuto conto che gli interventi programmati costituiscono anche opportunità di lavoro ”.

Com’è noto, per quanto riguarda Marsala le azioni che si stanno sviluppando sono: il progetto “Marsala Smart City” che rafforza l’informatizzazione dei servizi e promuove una piattaforma online a beneficio dei cittadini, la realizzazione di un nuovo Asilo Nido, l’attuazione di importanti interventi socio-assistenziali denominati “Dopo di Noi”, la messa in sicurezza del Lungomare Boeo, l’acquisto di nuovi due autobus elettrici, la posa in opera di paline elettriche e pensiline nell’intero territorio, la realizzazione di due piste ciclabili (urbana e zona sud), l’efficientamento degli impianti di illuminazione con la sostituzione di altri 5000 corpi illuminanti con i led.