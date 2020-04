Dati Coronavirus 22 aprile: calano contagi e ricoveri, 2943 guariti e 437 morti

Nuovo bolletino sull’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato ad oggi, 22 aprile 2020. Si conferma il calo della curva seppure di solo 10 unità ma c’è un trend che si conferma.

Gli attuali positivi sono 107.699, di questi 2.384 persone si trovano in terapia intensiva (altre87 unità in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverate con sintomi (329 in meno rispetto a ieri) e 81.510 sono quelle in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Il saldo attuale di nuovi positivi oggi è di 406 in più.

Il dato dei nuovi contagi è pari a 3.370 unità, una lieve crescita dovuta sicuramente al numero di tamponi effettuati in crescita. Il rapporto tra casi rilevati è tamponi resta però stabile, di 1 malato ogni 18,7 tamponi fatti, il 5,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,7%.

I nuovi guariti sono i 2943 per un totale di 54.543, siamo quasi a metà degli attuali positivi complessivi. Invece sono morte 437 persone in più portando il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 25.085.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 187.327.