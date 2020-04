AdessoRestoaCasa dopo andrò in Sicilia, 32 soggiorni gratuiti in giro per l’isola

Con il superamento della fase critica dell’emergenza coronavirus si spera di poter rilanciare in qualche modo il settore turistico italiano. Di certo quando si tornerà a viaggiare lo si farà rimanendo entro i nostri confini, sarà l’occasione per scoprire paesi, borghi, tradizioni e la bellezza della nostra identità.

Per promuovere e far conoscere l’incantevole terra siciliana la Pro Loco di Caltanissetta e la Uno@Uno hanno promosso l’iniziativa Taste&Win #AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia che ha messo in palio ben 32 soggiorni gratuiti nell’isola.

A pochi giorni dal lancio i partecipanti sono quasi diecimila ma i numeri sembrano destinati a crescere considerando che l’iniziativa si concluderà il 25 luglio prossimo.

Per tutti quanti il sogno di poter vincere uno dei trentadue soggiorni in palio dalle strutture ricettive siciliane di diverse località grazie all’adesione di numerose strutture alberghiere, alberghi diffusi e B&B siciliani, con il patrocinio del Comune di Agrigento, Montalbano Elicona, Avola Montedoro ed altri, un occasione unica per fruire gratuitamente il cuore di Sicilia ancora poco conosciuto ma ricco di storia e paesaggi sorprendenti conoscere Palermo, Agrigento- grazie all’adesione all’iniziativa del Distretto Valle dei Templi – Siracusa, Avola, Noto, Catania e la Riviera dei Ciclopi, Taormina, Marsala, Noto, Favignana, Marsala ed ancora soggiorni in borghi meravigliosi come Montalbano Elicona, Sambuca (eletti Borghi dei Borghi d’Italia) e Castiglione di Sicilia nel cuore del Parco dell’Etna, Gallodoro delizioso borgo nel messinese, Caccamo e Mussomeli con i loro magnifici castelli, visitare gratuitamente i parchi archeologici di Taormina e Siracusa, Isola Bella il Castello Maniace grazie anche ai biglietti offerti da Aditus.

Questi appunto i luoghi dell’esperienze che gli estratti dell’8 Agosto 2020 vivranno. Sessanta quattro vincitori esploreranno questi luoghi e diventeranno messaggeri del territorio. Una vacanza che li coinvolgerà in una accoglienza raffinata che non dimenticheranno.

Il ricordo della Sicilia resterà nelle loro menti e nel loro cuore, e la loro esperienza li spingerà a coinvolgere i loro amici e conoscenti, facendo nascere in loro la curiosità di emularli.

Un metodo semplice e concreto di promuovere il territorio. Un modo di ripartire con entusiasmo dopo un periodo di particolare sofferenza del settore turistico.

“Sono state moltissime le manifestazioni di compiacimento per il successo che sta riscuotendo l’evento – sottolinea Giuseppe D’Antona presidente della Pro Loco di Caltanissetta – con Taste&Win #AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia abbiamo voluto compiere un atto di solidarietà per scacciare la malinconia del restare chiusi in casa ma allo stesso tempo si è voluto promuovere la nostra splendida isola pronta a ripartire e a mostrare al mondo intero la propria bellezza. L’iniziativa è stata già visualizzata sui social da milioni di persone e ha trovato spazio su numerose e importanti testate e tv nazionali. Un metodo semplice e concreto di promuovere il territorio, un modo per ripartire con entusiasmo dopo un periodo di particolare sofferenza per il settore turistico. Abbiamo il dovere di rilanciare questo settore portante dell’economia siciliana e continueremo a farlo invitando tutti gli operatori del settore ad impegnarsi per far sì che quella che è stata definita “l’isola più bella” diventi meta di un crescente numero di viaggiatori. Un sentito grazie va ai comuni che hanno già aderito all’evento e ai tanti alberghi e b&b che hanno creduto all’iniziativa e quanti vorranno ancora si aggregare”.

I vincitori del concorso potranno prenotare il loro soggiorno in Sicilia a partire dal prossimo agosto e per tutto il 2021 e poter fruire della vacanza anche nel 2022, diventando gli ambasciatori del nostro territorio attraverso le esperienze e le emozioni che la Sicilia sa offrire, così come è già avvenuto per le precedenti edizioni di Taste&Win, l’innovativo metodo che coniuga non solo i social ma tutti i tradizionali media alla promozione del territorio: “Grazie alla nostra metodologia uno ad uno che prevede l’uso dei social integrato con gli strumenti di comunicazione tradizionali – spiega – Giuseppe Cannavò responsabile della Uno@Uno – negli anni siamo riusciti con Taste&Win a far conoscere e promuovere il territorio del Centro Sicilia iniziando con l’Expo 2015 e di recente anche con FICO Eataly World. Tutto ciò nel corso delle varie edizioni dell’evento, si è tradotto in sold out nelle strutture ricettive locali e in maggiori permanenze turistiche nel nostro territorio come dimostrano i dati della classifica del Sole 24Ore di pochi mesi fa, che ha fatto risalire Caltanissetta dalla ultimissima alla 27 posizione dell’ultima rilevazione . Alla luce di questo ci fa piacere l’interesse e le tante richieste di adesione che ci pervengono oggi da parte di diversi comuni siciliani che hanno conosciuto l’evento e ora intendono partecipare mettendo in palio soggiorni ed esperienze nei loro territori “.

Sin da subito dopo il lancio dell’iniziativa del 6 aprile si è registrata al sito dell’evento #AdessoRestoaCasa l’iscrizione di migliaia di utenti ma per quanti vorranno concorrere c’è tempo fino al 25 luglio . Partecipare è semplice basta collegarsi all’indirizzo www.adessorestoacasa.it registrarsi e sperare di essere uno dei fortunati vincitori. Alla luce dei numerosissimi partecipanti, l’organizzazione su suggerimento degli operatori turistici e dei Sindaci, sta pensando di offrire, a evento concluso, uno sconto considerevole a chi si sta rendendo utile a promuovere la Sicilia e i suoi meravigliosi luoghi. Quindi con #AdessoRestoaCasa si vince comunque.

L’elenco dei premi in palio e il regolamento sono disponibili ai seguenti link i premi e regolamento #AdessoRestoaCasa , pagina Facebook.