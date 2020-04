Coronavirus nel trapanese, i guariti superano i ricoverati

Al netto di decessi e guarigioni, scendono a 99 i casi di Coronavirus nel trapanese, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp. Questa la distribuzione nelle varie città della provincia: Alcamo 21; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 15; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1



In ulteriore calo i ricoveri, complessivamente scesi a 8: 3 al reparto Covid del Sant’Antonio di Trapani e 5 al Paolo Borsellino di Marsala (2 in Terapia Intensiva e 3 al reparto Covid).

Dall’inizio dell’emergenza sono in tutto 2.757 i tamponi effettuati nel trapanese (257 effettuati ieri); 88, invece, i test sierologici effettuati sul personale sanitario.

Si confermano 5 i decessi, dopo quello riguardante un cittadino di Salemi, deceduto dopo il ricovero in Questo, invece, il bilancio delle guarigioni: 12 soggetti ricoverati sono guariti e sono stati dimessi (7 dal Covid Hospital di Marsala, 2 da Trapani, 3 negativizzati dopo isolamento domiciliare). Altri 5, precedentemente ricoverati al Sant’Antonio Abate, sono stati trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione.

Anche oggi l’Asp sottolinea che l’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (99 contro 112) è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.