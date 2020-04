In applicazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri, l’Amministrazione Dio Girolamo comunica che è prorogata fino al prossimo 3 maggio la sospensione sia del pagamento della sosta nelle “strisce blu”, sia del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade. Si ricorda che tale misura ha l’importante finalità di favorire la permanenza a casa dei cittadini, restringendone così gli spostamenti solo per limitati motivi di necessità.