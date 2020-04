Michela Cupini: “Nel fine settimana festivo i marsalesi hanno rispettato le norme”. La città nel racconto della comandante dei vigili urbani

Michela Cupini comandate dei Vigili urbani di Marsala, ha diretto in questo fine settimana festivo un impegnativo controllo del territorio nel tentativo di verificare se le norme venissero rispettate dai cittadini di Marsala.

Comandante, che bilancio possiamo fare di queste festività pasquali?

“Mi ricordo perfettamente che cosa significa Pasquetta soprattutto per i marsalesi. Gite in campagna e lunghe passeggiate in macchina magari sul Lungomare o nella zona dello Stagnone. Invece stavolta debbo fare un plauso ai marsalesi che sono rimasti a casa, rispettando tutte le disposizioni previste“.

Voi avevate preparato un piano specifico per il controllo del territorio?

“Avevamo disposto la presenza di pattuglie che tramite posti di blocco controllassero le strade di uscita e di entrata del centro. Sono state collocate vetture con vigili in via Trapani, nella Sp21, nella zona del Bastione e dello Stadio municipale per quanto attiene la parte nord della città. Poi siamo stati presenti in piazza Caprera, in via Mazara e in via Salemi per quanto attiene la parte sud”.

E il risultato di questi vostri controlli quale è stato?

“C’erano pochissime macchine in giro, le abbiamo fermate tutte e quasi tutti gli automobilisti erano al volante con serie motivazioni. Per esempio nella zona di via Salemi abbiamo controllato diverso personale sanitario che andava o tornava dal lavoro che svolge presso l’ospedale Paolo Borsellino. Erano tutti in regola”.

Avete controllato anche le contrade?

“Certamente. Erano i luoghi che tenevamo in maggiore considerazione vista l’abitudine dei marsalesi di recarsi nei giorni di festa a trascorrere giornate intere nelle proprie seconde case, magari invitando amici e parenti. Debbo dire che a parte quelle abitate dai residenti, abbiamo trovato tutte le case chiuse sia in campagna, che sul lungomare, che nella zona delle villette dello Stagnone”.

Insomma tutto bene, non avete elevato alcuna contravvenzione?

“Non esageriamo. Qualche trasgressore l’abbiamo beccato. Ma se facciamo una sintesi, debbo dire che meno di 10 contravvenzioni sono state elevate in due giorni, quindi ancora una volta rilevo che i marsalesi sono stati virtuosi. E debbono continuare ad esserlo. Noi vigileremo quotidianamente il territorio. Ci stiamo già organizzando per gli altri fine settimana e in particolare per il Primo Maggio altro giorno “particolare” di gite in campagna“.

Ci può raccontare un episodio che vi è accaduto particolarmente rilevante in questi giorni festivi?

“Si tratta di una eccezione e di questo siamo contenti. Abbiamo trovato aperto e operante un negozio di tabacchi. Lo abbiamo contravvenzionato e trasmesso la comunicazione per gli adempimenti del caso ai monopoli di Stato”.