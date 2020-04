Preghiera dei defunti al cimitero di Marsala

Interpretando il sentimento di quanti, in questo periodo emergenziale, non possono recarsi in visita al Cimitero, l’Amministrazione comunale di Marsala ha reso omaggio ai defunti deponendo una Corona di fiori all’ingresso del luogo di sepoltura.

Assieme al sindaco Alberto Di Girolamo, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e l’assessore Andrea Baiata. È stato l’arciprete don Marco Renda a rivolgere una preghiera a tutti i defunti, impartendo anche la benedizione a conclusione di questo momento di raccoglimento davanti al Cimitero.

E, sempre in rispetto dei defunti, proprio in questi giorni l’Amministrazione comunale sta rimuovendo i fiori appassiti, nell’attesa che si possa al più presto riaprire per le visite.