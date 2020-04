Marsala, azienda che produce vele dona mascherine ai Vigili urbani

Nuova donazione di mascherine alla Polizia Municipale di Marsala.

A recapitarle al Comando – in più occasioni nel corso di questa emergenza – è stato Emanuele Martinez , titolare assieme al fratello Ernesto della “Zenitram Sails” che produce vele. È la stessa Azienda che aveva regalato una maxivela al Comune in occasione di un’edizione del Trofeo “Garibaldi Challenge”, poi fatta collocare dall’assessore Andrea Baiata al Monumento ai Mille. Ora questa nuova donazione di mascherine, realizzate con materiale TnT (Tessuto non Tessuto) utilizzato dalla veleria.

“Complessivamente – sottolinea la dirigente Michela Cupini – l’Azienda ne ha donate oltre 500 che, aggiunte a quelle offerte da altri privati nel mese scorso, hanno consentito al personale impegnato sul territorio di avere quotidianamente la disponibilità di questi necessari dispositivi di protezione”.