Coronavirus nel trapanese, salgono a 107 i tamponi positivi. Ancora in calo i ricoveri

Giornata segnata da un incremento dei contagi in provincia di Trapani sul fronte dell’emergenza Coronavirus. I dati diffusi dall’Asp segnano infatti il passaggio a 107 tamponi positivi (105 per la Regione), tutto sommato previsto in considerazione dei 3 casi annunciati in mattinata dal sindaco di Valderice Francesco Stabile.

“L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana – si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa dell’Asp – è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province”.

Questo il dato sui singoli Comuni della provincia di Trapani: Alcamo 21; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 13; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1.

Scendono a 14 i ricoverati, di cui 8 al reparto Covid di Trapani e 6 a Marsala, di cui 2 in Terapia Intensiva, 2 in Terapia Sub Intensiva e 2 al reparto Covid.

Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute in data odierna, in particolare di un 53enne salemitano (dimesso dal Paolo Borsellino), di due pazienti che si trovavano al Sant’Antonio e di un negativizzato in isolamento domiciliare.

I dimessi da Covid-hospital dall’inizio dell’emergenza (in totale 7 da Marsala e 2 da Trapani) sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

In totale i tamponi effettuati sono 2.397 (221 effettuati ieri di cui 170 eseguiti su pazienti in quarantena).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province per la Regione Siciliana: Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 107 (23, 6, 9); Catania, 567 (132, 56, 55); Enna, 286 (180, 16, 19); Messina, 354 (139, 34, 34); Palermo, 307 (78, 39, 17); Ragusa, 55 (8, 4, 5); Siracusa, 100 (46, 36, 10); Trapani, 105 (14, 16, 4).