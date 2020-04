Marsala: al via la sanificazione anche del versante nord

Stabilito il programma dell’intervento di sanificazione che sarà effettuato stasera a Marsala, a partire dalle ore 21. Con il coordinamento del Comando della Polizia Municipale, gli agricoltori si porteranno con i propri mezzi in zona Nord, disinfettando il versante del territorio che si estende da Sappusi fino a Marausa. In particolare, sono stati individuati quattro percorsi, e precisamente:

a) Sappusi, via Grotta del Toro, via Del Fante, Piazza Marconi, Corso Gramsci, vicolo Delle Saline;

b) c.de Spagnola, E. Infersa, Birgi Vecchi/Novi, Cutusio, Ciappola, Dara, Bosco, Tabaccaro, Dammusello, Santa Venera, via Trapani;

c) via Trieste, Amabilina, C. Lasagna, Madonna Alto Oliva, Fontanelle, Rakalia, Santi Filippo Giacomo, Conca, Bufalata, Madonna Cava Bufalata, Casazze, Perino, Paolini, Canale, Fontanelle, Gurgo, Torrelunga Puleo e Cardilla.

Un ulteriore itinerario riguarda il centro urbano e prevede la disinfettazione delle aree in prossimità di Supermercati, Farmacie, Poste ed altre luoghi autorizzati a rimanere aperti al pubblico.

Anche i mezzi di sanificazione impegnati stanotte saranno preceduti da pattuglie della Polizia Municipale.