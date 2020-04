Petrosino, il sindaco ricorda le regole in vista delle festività Pasquali

Con una nota stampa il sindaco di Petrosino si rivolge ai propri concittadini in prossimità della Pasqua.

“Siamo nella settimana Santa e vi porto a conoscenza di una comunicazione importante da parte della Prefettura di Trapani riguardo le imminenti festività di Pasqua – scrive Gaspare Giacalone -, in altri tempi ognuno di noi avrebbe fatto programmi per passare in famiglia e con gli amici i giorni di festa.

Quest’anno, rassegniamoci, non sarà possibile. Dobbiamo renderci conto che trasgredire adesso sarebbe come rovinare tutti i sacrifici fatti finora, oltre che essere categoricamente proibito dalle attuali restrizioni. Per essere chiari: non saranno possibili le scampagnate, i pranzi o le cene in comitiva.

Non sarà possibile nemmeno spostarsi per andare a casa in campagna, al mare o in villeggiatura. La Prefettura comunica che saranno rafforzati i controlli e saranno applicate sanzioni severissime per i trasgressori. Non è piacevole, lo so, ricevere queste comunicazioni. Ma se crediamo veramente nel senso della Pasqua, che si fonda sulla passione e sulla resurrezione, capiremo che un ulteriore sacrificio o sarà l’unico modo per regalare ai nostri familiari, ai nostri amici e alla nostra comunità la cosa più bella che abbiamo ricevuto. La vita”.