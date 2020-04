Marsala: parte la sanificazione nelle contrade Sud

Inizia stasera la nuova sanificazione nel territorio di Marsala, questa volta nelle contrade Sud: Digerbato, Ciavolo Ciavolotto, Scacciaiazzo, Santo Padre delle Perriere, Sant’Anna, Fornara, Pastorella, Cuore di Gesù, Strasatti, Terrenove, Bambina, Ventrischi, Ponte Fiumarella, Berbarello, Berbaro, Fossarunza, Casabianca, Cozzaro, Ciancio, San Silvestro, Fiumara Sant’Onofrio, zona via Salemi, via Tunisi, via Mazara.

Si raccomanda di salvaguardare panni stesi, animali domestici e piante aromatiche.